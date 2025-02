Tony Effe bidona Mara Venier, ecco cosa c'è dietro: Sanremo 2025, esplode l'ultimo caso

17 febbraio 2025 a

a

a

Tony Effe al centro del dibattito. Anche a Sanremo concluso, l'artista continua a far parlare di sé. Questa volta a generare il mistero è la sua assenza a Domenica In. Previsto in scaletta, il cantante non ha partecipato alla puntata speciale dedicata alla kermesse musicale. Il motivo? Stando al Corriere dello Sport Tony Effe "è già tornato a Roma, era sfinito dopo una settimana intensa". Come lui assenti anche Coma Cose, Shablo, Irama e Massimo Ranieri.

Di Tony Effe si è parlato durante tutta la settimana sanremese. Ad accendere la discussione gli ormai celebri accessori indossati dall'artista. Poco prima di salire sul palco dell'Ariston, il cantante ha dovuto levare la collana che aveva addosso. Nulla di personale, hanno assicurato in Rai, ma solo frutto del regolamento.

Tony Effe si vendica con la Rai? Come si è presentato sul palco di Sanremo: il dettaglio passato inosservato | Guarda

Eppure a Tony Effe il gesto non è piaciuto: "Quando scherzo lo faccio con la faccia seria, ma più che arrabbiato ero ‘preso male’. Ci sono rimasto male perché ad artisti saliti sul palco prima di me non è stato chiesto di togliere gioielli – ha spiegato in conferenza stampa – Vi sembrerà stupido, ma quella collana era importante per l’outfit. C’era un lavoro dietro". In ogni caso è ormai acqua passata.