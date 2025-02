Sanremo 2025, ecco la "controclassifica": clamoroso colpo di scena, chi è primo

18 febbraio 2025 a

Dopo il Festival di Sanremo, tocca alle classifiche di Spotify, le quali danno un altro metro di giudizio su quanto visto e sentito alla kermesse musicale vinta da Olly con Balorda Nostalgia. Alcuni artisti consolidano il loro successo e altri sorprendono con inattese rimonte. E così ecco che secondo un’analisi condotta dalla piattaforma Preply i più ascoltati in streaming tra gli artisti sanremesi sono Tony Effe e Rose Villain, saldamente in vetta, mentre Fedez è al terzo posto.

In cima alla classifica degli artisti più ascoltati su Spotify, Tony Effe mantiene la leadership con ben 5.080.771 ascoltatori, seguito a ruota da Rose Villain, che registra 4.790.957 ascoltatori. Entrambi gli artisti hanno visto un incremento di circa un milione di ascoltatori rispetto ai dati pre-festival, segno del forte impatto delle loro esibizioni.

A sorprendere, però, è il balzo di Fedez, che passa dalla decima alla terza posizione, totalizzando 4.374.643 ascoltatori. Un exploit significativo, che conferma come la sua presenza a Sanremo – tra esibizioni e controversie – abbia contribuito a riaccendere l’interesse del pubblico.

Nonostante la vittoria al Festival, Olly vede sfumare il podio, scivolando dal terzo al quarto posto. Rimangono invece stabili all’interno della top 10 nomi di spicco come Elodie, Achille Lauro e Giorgia, con quest’ultima che registra una crescita impressionante, guadagnando ben due milioni di ascoltatori in più. Un altro notevole avanzamento riguarda il team formato da Shablo feat Guè, Joshua e Tormento, che scala la classifica dal 15° al 12° posto, dimostrando un incremento di popolarità significativo.

L’unica artista a non aver ancora superato la soglia del milione di ascolti è invece Marcella Bella, che si ferma a 980.241 ascoltatori. Mentre il Festival si è concluso, il successo dei suoi protagonisti continua a vivere sulle piattaforme di streaming, confermando come Sanremo resti un trampolino fondamentale per gli artisti italiani.