Olly, "cosa c'è dietro il no all'Eurovision": soldi, sospetti sul vincitore di Sanremo 2025

Il sospetto è malizioso, ma concreto: Olly potrebbe rinunciare alla partecipazione all'Eurovision song contest 2025 per motivi... di business. Il 23enne cantante genovese è qualificato di diritto come rappresentante dell'Italia dopo la vittoria, a sorpresa (ma non del tutto) all'ultimo Festival di Sanremo.

Andare in Svizzera sarebbe occasione ghiotta perché almeno da una decina d'anni il palco della kermesse europea non è più (solo) uno straordinario fenomeno trash ma anche trampolino di lancio per carriere internazionali (vedi Maneskin). Tuttavia, c'è un problema. Olly si era presentato al Festival da outsider, ma forte di un grande riscontro di pubblico tra giovani e giovanissimi e la prova è il suo tour con ben 12 date già sold out.

Si partirà il 4 maggio da Venaria Reale a Torino e il gran finale sarà il 23 a Padova. Un periodo che si sovrappone del tutto con l'Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea. Insomma, tutto sembrerebbe indicare una sostituzione, con Lucio Corsi secondo a Sanremo e promosso al posto di Olly.

"Non avendo pensato di vincere, non ho nemmeno pensato all'eventualità di una partecipazione all'Eurovision - aveva detto a caldo l'interprete di Balorda nostalgia -. Ho bisogno di metabolizzare, ho bisogno di tempo per decidere. Alla mia età, non ho nessuna fretta di capire quello che è successo".