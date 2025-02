Imma Tataranni, rissa alla presentazione: "Ingrata! Ricordo cosa hai detto"

20 febbraio 2025 a

Un botta e risposta velenosissimo. Presente la seguitissima serie Rai, "Imma Tataranni"? Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione è andato in scena un epico scontro tra la protagonista, l'attrice Vanessa Scalera e l'autrice dei libri da cui è tratto il racconto della fiction, Mariolina Venezia. In una domanda, come ricorda ilCorriere, viene fatto notare che a Sanremo Scalera, ospite sul palco l’ultima sera per pochi minuti, proprio per lanciare la fiction, non ha ringraziato Mariolina Venezia: "Me ne sono proprio dimenticata! Ma da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori, Mariolina ha scritto un personaggio straordinario".

Arriva la risposta della scrittrice: "Sono una fan di tutti gli ingrati, Imma è paladina dell’ingratitudine. Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma. Ho partecipato alla scrittura della serie, ma senza potere decisionale. Ma in questa serie c’è stato un miracolo: è stata opzionata per tre volte prima di giungere in Rai, io ho iniziato a scrivere il personaggio nel 2006".

E ancora: "Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma non vuole compiacere nessuno e piace a tutti». A questo punto Scalera non ci sta: "Io ricordo la tua ingratitudine: un comportamento malmostoso durante la prima conferenza di Imma Tataranni, me lo ricordo ancora. Io non ti devo nulla". Infine l'attrice ha ribadito: "Ricordo le parole non carine rivolta a noi attori da Mariolina Venezia".