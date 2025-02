Chiara Francini, lutto e dolore straziante: "Vivo, ma non ho scelta né un motivo"

21 febbraio 2025 a

"Ale mio. Vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole. Non dà nessuna spiegazione. Ti conviene cogliere il tempo che rimane, prima che smetta di bruciare dentro al tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore": Chiara Francini ricorda, con un post straziante su Instagram, il suo primo amore, Alessio Rapezzi, venuto a mancare un anno fa a seguito di un malore. A corredo una foto che li ritrae insieme qualche anno fa, quando i due erano una coppia. Per il ricordo di Rapezzi, l'attrice ha scelto una canzone molto delicata, quella di Andrea Laszlo De Simone, "Vivo".

Rapezzi era originario di Campi Bisenzio ed era un dirigente calcistico molto apprezzato e stimato. L'uomo è venuto a mancare a soli 49 anni l'anno scorso, a febbraio 2024, a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava in vacanza in Egitto, a Sharm El Sheik. Già lo scorso anno, la Francini lo aveva ricordato con un toccante post su Facebook dove aveva scritto: "Alessio, mio primo grande amore. Per sempre. Grazie, per gli anni migliori della mia vita".

Di questa tragedia l'attrice aveva parlato anche in un'intervista a DiPiùTv, dicendo di voler ricordare Alessio Rapezzi nel suo show Forte e Chiara, andato in onda ad aprile dello scorso anno: "Parlerò dei miei amori a cominciare dal primo anche se è un argomento molto molto doloroso, il mio primo fidanzato, infatti, è morto a febbraio per un malore improvviso".