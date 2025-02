La volta buona, il papà di Giorgia demolisce Mogol: "Hai visto cosa è scoppiato all'Ariston?"

21 febbraio 2025 a

Davvero Giorgia dovrebbe andare a ripetizioni di canto da Mogol? La "provocazione" del grande paroliere, che ha scritto letteralmente pagine di storia della nostra musica in coppia con Lucio Battisti e da solo, per decine di altri grandissimi interpreti, non viene raccolta da Giulio Todrani, il papà della cantante romana arrivata sesta all'ultimo Festival di Sanremo con la sua La cura per me.

All'Ariston il giudizio composito di televoto, sala stampa e radio, con Giorgia fuori dal podio, aveva lasciato di sasso praticamente tutti. Ma Mogol ha spiegato la mezza bocciatura in maniera differente: "Lei ha una bellissima voce però, secondo me, è un po’ troppo simile a come si cantava anni fa. La voce deve essere credibile per quello che dice, non conta solo il canto ma la credibilità che riesce a emozionare".

"Vediamo cosa è scoppiato all’Ariston quando è stato annunciato il suo sesto posto…", è la replica del signor Todrani, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai 1, poche ore dopo il giudizio di Mogol a Un giorno da pecora, su Radio 2 Rai.

"Lei ha fatto la gavetta - rivendica ancora il papà riguardo alla carriera di Giorgia -, ora mi devo sentire dire che mia figlia deve fare scuola di canto? Mogol io lo apprezzo, è uno dei più grandi parolieri italiani, però questa cosa che ha detto, per quanto legittima, non la condivido. Invece condivido molto quanto è stato detto da Cristiano Malgioglio…". Che a sua volta aveva replicato a Mogol con queste parole: "A seconda della canzone che uno canta, la voce cambia completamente. Quei virtuosismi che riesce a fare, sono un’emozione enorme, ce ne fossero di voci così. Dimmi quali sono i cantanti che lui ha lanciato dalla sua scuola? Dire che Giorgia è antica, non ci sto. Guai a chi mi tocca lei e i miei cantanti preferiti, non è giusto e non so perché ha detto questo, non capisco".

Anche Luca Dondoni, firma de La Stampa e ospite fisso della Balivo, ha un parere netto a riguardo: "Non si può non dire che Mogol è stato ed è il miglior paroliere italiano ma sul fatto che Giorgia non emozioni non mi trovo assolutamente d’accordo. Resta un suo pensiero, opinabile evidentemente".