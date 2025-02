Alena Seredova e le corna, altro siluro contro Buffon: "Cosa trovo molto più sano"

21 febbraio 2025 a

No, quella tra Gigi Buffon, Ilaria D'Amico e Alena Seredova non sarà mai una "famiglia allargata", modello Alessia Marcuzzi o Michelle Hunziker. A sottolinearlo, con decisione, proprio l'ex modella ceca, che divorziò dall'ex portiere di Juventus, Parma e Nazionale dopo aver scoperto il suo tradimento con la giornalista.

Ospite di Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante, la Seredova ha spiegato: "Io penso semplicemente che sia importante stare bene. Ognuno nel proprio ambiente. Gigi sta bene, ha la sua famiglia. Io sto bene, ho la mia famiglia. Penso che questo per i nostri figli sia molto più sano che trascorrere un Natale tutti insieme in cui ci si chiede per maniera ‘Come stai?’, ‘Sono contenta di vederti’, ‘Cosa ci regaliamo quest’anno?".

"Famiglia allargata con lui? Mai. Per i nostri figli, è molto più sano così piuttosto che stare tutti insieme coi sorrisi stretti. Non sarei me stessa”, ammette la Seredova che ha sempre detto di non aver vissuto bene quella dolorosa separazione. Una conferma arriva dalla stessa intervista alla Leotta, in cui non viene mai pronunciato il nome della D'Amico.

"Il concetto della famiglia allargata? Non mi piace. Io non potrei starci a una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei onesta, non sarei io. Dipende come le persone si conoscono, si lasciano, perché finisce quella famiglia. Io non ce la farei. Neanche dopo tanti anni, perché non ne sento il bisogno. Quando i ragazzi erano piccoli, lo avrei trovato anche confusionale perché, secondo me, se da un giorno all'altro uno dei genitori se ne va e crea un'altra famiglia, ora possiamo dire che la situazione è stata gestita egregiamente grazie a me, ma c'è stato uno strascico, c'è stato un dispiacere sui ragazzi. Per i nostri figli, è molto più sano così piuttosto che stare tutti insieme coi sorrisi stretti, a regalarsi pantofole e borse dell'acqua calda".