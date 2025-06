Dopo l'ufficialità di Gennaro Gattuso a nuovo commissario tecnico della Nazionale, sono emersi alcuni retroscena che riguardano proprio la scelta dell'allenatore da parte di Gabriele Gravina. Come riporta il Giornale, sembra infatti che Gianluigi Buffon - leggenda azzurra, oggi capodelegazione - abbia posto un veto sul ritorno di Roberto Mancini a Coverciano. In pratica, l'ex portierone avrebbe minacciato di dimettersi dal proprio incarico se il Mancio fosse tornato a fare il ct. Di fronte a questa presa di posizione, in FIGC hanno preferito direzionare i propri interessi su Gattuso.

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l’incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso - l'annuncio della Federcalcio di Gattuso nuovo ct della Nazionale italiana -. L’allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma".