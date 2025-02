Fedez, lo sfogo drammatico alla vigilia di Sanremo: "Sono a pezzi, non andiamo al Festival", ecco l'audio

25 febbraio 2025 a

a

a

Il Festival di Sanremo di Fedez è diventato una sorta di docufilm. Alessandro Della Giusta, noto youtuber con all'attivo 1,28 milioni di iscritti sul proprio canale, ha trascorso la settimana della kermesse in compagnia del rapper milanese. Dalle prove generali fino alla finalissima. "Arrivo sotto casa sua, ma c'è qualcosa che non quadra. L'umore non è dei migliori ma so che è fatto così quindi per ora non ci do peso", inizia così il video intitolato "7 giorni con Fedez: la verità dietro il suo Sanremo". "Mi stupisce come il suo umore sia labile - ha proseguito -. Poi finalmente arriviamo all'Ariston, ci danno i pass e iniziamo a conoscere gli spazi che da lì a pochi giorni saranno indelebili".

Ma il Sanremo di Fedez poteva finire prima del previsto. Il rapper milanese, infatti, aveva pensato di ritirarsi dalla competizione. E, per questo motivo, aveva mandato un audio al suo videomaker: "Guarda Ale che molto probabilmente non andremo più a Sanremo perché non sono nelle condizioni. Non sono in grado di poter affrontare una cosa del genere. Sono abbastanza a pezzi”. Il riferimento, in questo senso, è alle rivelazioni di Fabrizio Corona su quella sorta di triangolo amoroso tra lui, la sua ex moglie Chiara Ferragni e Achille Lauro, anche lui in gara a Sanremo.

Chiara Ferragni super-sexy in Romania: la copertina fa il giro del mondo | Guarda

Da qui l’incombere della depressione e il pensiero ossessivo al suicidio. "Ci ho provato due volte - ha confessato -, però maturi quel pensieri quando svegliarsi il giorno dopo è un peso. Sono contento (di non averlo fatto, ndr) per i miei figli. […] Sono stati tre anni… ho avuto il cancro, mi sono lasciato con mia moglie e mi hanno prescritto tipo 5-6 psicofarmaci insieme. Ero impazzito. Nel mentre, tutto quell’anno lì, ho avuto due emorragie interne, finivo all’ospedale 3,4 volte al mese. Sono stato meglio quando sono uscito fuori di casa. Ero in una casa da 15 milioni di euro, 1000 metri quadrati e stavo male non solo mentalmente - ha poi aggiunto -, ma anche fisicamente”.

“Quando feci la mia prima esibizione a Sanremo nell’anno dei Maneskin ho avuto l’attacco di panico più grande della mia vita quando mi sono chiesto se fossi veramente felice. Perché sono tornato a Sanremo adesso? Voglio riappropriarmi della mia vita e ho bisogno della musica – le parole di Fedez -. Battito è una canzone d’amore e di odio, della convivenza difficile con noi stessi”. Il video pubblicato da Corona è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso già pieno di pensieri di Fedez: “La pressione psicologica è veramente difficile da spiegare; le cose diventano sempre più grandi, anche se sei abituato a essere mediatico. L’unica persona che potrebbe capirmi è Chiara, lei può comprendere”. Da qui, si torna a parlare di Corona e delle conseguenze mediatiche delle sue rivelazioni: "Gli ho detto di mettersi una mano sulla coscienza e di pensare ai miei figli”.