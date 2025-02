Striscia la Notizia, "agguato" a Lucio Corsi: "Prendi anche me", lo sconcerto del cantante

25 febbraio 2025 a

a

a

Il Gabibbo si appella a Lucio Corsi. L'iconico pupazzo di Striscia la Notizia si candida per cantare con il secondo finalista di Sanremo. "Prendi anche me! Vengo con tutta la mia collezione di Wandrè", fa sapere il personaggio che si dice pronto a duettare con l'artista. Quest'ultimo, infatti, ha recentemente dichiarato in un’intervista di voler realizzare un disco di duetti solo con i pupazzi. Tra quelli menzionati da Corsi ci sono Topo Gigio, Dodò, l’orso Bear, Rockfeller e Pingu. Ma quando l’intervistatore gli chiede se nell’album ci sarà anche il Gabibbo, specificando che il pupazzo rosso è già un cantante, Corsi dichiara: "Non lo so… Il Gabibbo…".

Ed ecco che il pupazzo rosso prende subito la palla al balzo: "Lucio, so che farai un album con i pupazzi. Oltre a tutti i personaggi neomelodici che hai citato, prendi anche me! Vengo con tutta la mia collezione di Wandrè. Rock and roll!".

"Il vero motivo per cui non andrà all'Eurovision": Striscia la Notizia sgancia una bomba su Olly

Lo stesso Corsi durante la kermesse musicale ha duettato con Topo Gigio sulle note di "Nel blu dipinto di blu". Il motivo lo aveva spiegato lo stesso autore: "Di questo duetto vado molto orgoglioso, non è una gag, ma si fonda sulla musica che amo che è quella che mi porta da altre parti, che mi cala in altri panni, mi inganna. La musica che mi racconta la realtà per come è mi annoia".