La volta buona, Iva Zanicchi fulmina Beppe Carletti: "Ti odio". Il caso in studio dalla Balivo

26 febbraio 2025 a

a

a

A La Volta Buona, il programma d'intrattenimento televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo, è stato ospite Beppe Carletti, celebre tastierista dei Nomadi. Il musicista, durante l'intervista con la padrona di casa, ha raccontato di quella volta in cui Iva Zanicchi si è arrabbiata, in modo piuttosto puntuto, con lui. E il motivo ha sconvolto la stessa Balivo, che ha rimarcato più volte l'errore commesso da Carletti. "Hai ragione", ha ammesso lui.

"È stato incredibile - ha esclamato Beppe Carletti -, perché io non avevo pensato minimamente a Raffaella Carrà non perché non lo meritasse. Anzi, è stata lei che a chiamare: 'Posso venire anche io? Visto che siete tutti emiliani'... è arrivata in camper e non ha voluto neanche un hotel. Ha cantato e se ne è andata subito. È stato uno spettacolo di cui sono andato orgoglioso perché ci ho messo un po' del mio. Ho avuto anche qualche cantante emiliana che si è un po' arrabbiata - ha poi aggiunto - perché non l'ho chiamata"

"A cosa mi hanno costretta prima di ritirare il premio": Sanremo 2025, la denuncia di Iva Zanicchi

Ovviamente, il non detto di Carletti ha alimentato la curiosità di Caterina Balivo, che gli ha subito domandato quale fosse l'identità di questa artista "Noooo... e chi?", ha domandato la conduttrice. "La Zanicchi - ha replicato lui -. Il problema è che se chiamavo la Zanicchi, non andava mica bene. Ho fatto un errore e lei mi ha detto per televisione: 'Carlettino ti odio'".