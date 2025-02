La volta buona, Grazia Sambruno: "Alzheimer? C'è del dolo...", pesantissima accusa a Cristicchi

26 febbraio 2025 a

A La Volta Buona, la trasmissione di intrattenimento di Rai 2 condotta da Caterina Balivo, si è tornati a parlare del caso Simone Cristicchi. Il cantante, in gara nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, aveva portato sul palco dell'Ariston una canzone dedicata alla madre. Ma se in un primo momento sembrava a tutti che parlasse dell'Alzheimer, dopo si è scoperto che in realtà la donna era stata colpita da un aneurisma. E questo ha generato un vortice di polemiche.

"A Festival finito da due settimane Simone Cristicchi ha detto chiaramente su Rai 1 che la madre non soffre per fortuna di Alzheimer - ha tuonato Grazia Sambruno, ospite della Balivo -. Sottolineerei: a Festival finito da due settimane. È vero, aveva rilasciato delle interviste prima del Festival su vari siti in cui aveva parlato espressamente di aneurisma, come se poi l'aneurisma fosse uno scherzo per carità... cinque anni fa alla madre le è stata diagnosticata questa malattia. Lui ha scritto questa canzone all'epoca".

E ancora: "Il punto è: Cristicchi non ha mai alzato la manina per dire che in realtà non si trattava di Alzheimer. E qui io ci vedo sinceramente del dolo, perché con questa storia è arrivato quinto. Grazie all'empatia, al televoto di tantissime persone che questa situazione la vivono davvero, tenendo per esempio Giorgia fuori dalla cinquina".