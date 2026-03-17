Super Partes, la politica funziona se spiegata bene

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi su Canale 5
CHI SALE (Super partes / Canale 5)
Super partes è uno di quei programmi di politica che fanno ascolti, parla ai non addetti ai lavori, da spazio a tutti ma viene poco considerato dall’informazione mainstream perché troppo istituzionale e poco corsaro. Condotto con polso da Safiria Leccese il mantra del format è molto semplice: tutti devono poter parlare di politica a patto che il linguaggio sia semplice e diretto.
La media di sabato ha del miracoloso dato che si discettava di giustizia: un tondo 7% di share al netto di risse, insulti, fake news, che nel day time di Canale 5 sono banditi.
Ma scavando a colpire è un secondo dato: gli immigrati classificati come “nuovi italiani” che seguono maggiormente i programmi Mediaset da sempre, hanno raggiungo picchi dell’8% quando a parlare era Davide Bellomo (Fi) a favore del “sì”.
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La curva registrava una media più alta di mezzo punto rispetto a quando parlava Toni Ricciardi (Pd) difendendo il “no”. La sinistra lancia messaggi ai “maranza” e simpatizza apertamente con i violenti, ma il ceto medio di chi ha trovato fortuna in Italia, guarda in altra direzione.