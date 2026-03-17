Super Partes, la politica funziona se spiegata bene

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi su Canale 5

CHI SALE (Super partes / Canale 5)

Super partes è uno di quei programmi di politica che fanno ascolti, parla ai non addetti ai lavori, da spazio a tutti ma viene poco considerato dall’informazione mainstream perché troppo istituzionale e poco corsaro. Condotto con polso da Safiria Leccese il mantra del format è molto semplice: tutti devono poter parlare di politica a patto che il linguaggio sia semplice e diretto.