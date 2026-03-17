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Super Partes, la politica funziona se spiegata bene

martedì 17 marzo 2026
Super Partes, la politica funziona se spiegata bene

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi su Canale 5

CHI SALE (Super partes / Canale 5)
Super partes è uno di quei programmi di politica che fanno ascolti, parla ai non addetti ai lavori, da spazio a tutti ma viene poco considerato dall’informazione mainstream perché troppo istituzionale e poco corsaro. Condotto con polso da Safiria Leccese il mantra del format è molto semplice: tutti devono poter parlare di politica a patto che il linguaggio sia semplice e diretto. 

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La media di sabato ha del miracoloso dato che si discettava di giustizia: un tondo 7% di share al netto di risse, insulti, fake news, che nel day time di Canale 5 sono banditi.

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Ma scavando a colpire è un secondo dato: gli immigrati classificati come “nuovi italiani” che seguono maggiormente i programmi Mediaset da sempre, hanno raggiungo picchi dell’8% quando a parlare era Davide Bellomo (Fi) a favore del “sì”. 

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La curva registrava una media più alta di mezzo punto rispetto a quando parlava Toni Ricciardi (Pd) difendendo il “no”. La sinistra lancia messaggi ai “maranza” e simpatizza apertamente con i violenti, ma il ceto medio di chi ha trovato fortuna in Italia, guarda in altra direzione.

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