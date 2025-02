Gene Hackman, la moglie e il cane trovati morti in casa: America sconvolta

27 febbraio 2025 a

a

a

L'attore premio Oscar americano Gene Hackman e la moglie,la pianista Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe in New Mexico insieme al loro cane.

Lo sceriffo della contea ha confermato di averli trovati senza vita poco dopo la mezzanotte di giovedì. Al momento non ci sono cause del decesso né segni evidenti di un atto criminale.

Il celebre attore aveva 95 anni, la moglie 63. Lo sceriffo Adan Mendoza ha detto che non ci sono segni evidenti di un atto criminali, ma non ha fatto ipotesi sulla causa di morte. Hackman si è ritirato da venti anni dalle scene. L'ultimo film è del 2004. Nato in California il 30 gennaio 1930, Hackman è stato una delle star statunitensi più attive dalla metà degli anni Sessanta. Nella sua carriera ha vinto due Oscar: nel 1972 come migliore attore per "Il braccio violento della legge" di William Friedkin e nel 1993 come miglior attore non protagonista per "Gli spietati" di Clint Eastwood. Ha vinto l'Orso d'argento a Berlino nel 1989 come miglior attore per "Mississippi burning - Le radici dell'odio" diretto da Alan Parker, oltre a quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera) e due Bafta.