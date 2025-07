Reazione a Catena, la scoperta su "I Niente in Ordine": chi sono davvero

Colpo di scena a Reazione a Catena. Nella puntata di venerdì 25 luglio a trionfare sono I niente in ordine. Il trio è riuscito ad avere la meglio sulle Giovediamoci, finora imbattute. All’Intesa Vincente, però, il trio pugliese ha totalizzato 11 parole. Hanno superato, così, le 8 delle campionesse uscenti. I Niente in Ordine sono riusciti a totalizzare un montepremi di 121.000 euro. Poi all’Ultima Parola si sono ritrovati con un tesoretto di 3.782 euro. Gli indizi erano “Totale” e “Insalata”. Grazie al terzo elemento, quindi, hanno individuato la parola “Busta“ vincendo 1.891 euro in gettoni d’oro.

Ma chi sono i nuovi campioni del gioco di Rai 1? Il trio è formato da Mimmo, Carlo e Sonia. I tre sono amici di lunga data. Non solo, perché tutti provengono da Cerignola e Canosa di Puglia. Avevano già partecipato al programma nel 2023. Allora, infatti, si chiamavano I Tre sul Sofà. Il loro ritorno nel 2025, perciò, è stato una rivincita. La vittoria contro le Giovediamoci, infatti, ha confermato la loro crescita.