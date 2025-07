Lo Squalo torna al cinema: clamoroso, ecco come

Con la furba dizione di “edizione speciale restaurata in 4K”, stanno rispuntando come funghi: stiamo parlando di film usciti decenni fama riproposti, come se niente fosse, in questo 2025 così scarno di idee e di sceneggiature inedite. Le case di produzione in piena crisi creativa e nell’era di una AI che avrebbe dovuto rivoluzionare lo scibile artistico ma che, in realtà, sta azzerando le celluline grigie, rispolverano antichi successi eli sbattono in sala nella speranza che si riempiano po’ visto che il box office latita come l’estro di chi scrive sceneggiature. Con il succitato 4K che promette di lucentezza e visione migliore a film girati decenni film in pellicola, vendono poi “il compleanno speciale” del film. Il primo caso è il quarantennale di Top Gun, successone però del 1986 diretto da Tony Scott con Tom Cruise che uscirà nuovamente nelle sale ma il 6,7 e 8 ottobre prossimi, quando cioè gli anni saranno 39. Fare meglio i conti no, eh?

Compie invece mezzo secolo esatto Lo squalo, terroristico film dove il mostruoso Carcharodon Carcharias, nome biologico dello Squalo Bianco, era deciso a papparsi i bagnanti di una località balneare statunitense: Steven Spielberg assurse a genio del cinema con questa bella vicenda che, dopo i festeggiamenti oltreoceano, ricomparirà in sala dal 28 agosto. Ovviamente in 4K. Analogo discorso per Ritorno al futuro, primo atto della serie con Michael J. Fox: anche qui sono reali i 40 anni del film di Robert Zemeckis e il 21 ottobre si festeggia con l’Anniversario Day, occasione per riaccendere la De Lorean e spillare svanziche. Sono invece 54 gli anni di Quattro mosche di velluto grigio, ricomparso al cinema in versione restaurata in 4K e terzo capitolo della trilogia degli animali girata da Dario Argento insieme a L’uccello dalle piume di cristallo (1970) e Il gatto a nove code (1971). Vero che la versione originale di Quattro mosche era stata girata in pessima qualità ma oggi, più che le nitide immagini, mancano le idee al grande maestro del thriller: gli ultimi suoi film, Dracula 3D o il quasi comico Occhiali neri, è meglio dimenticarli.