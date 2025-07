Matteo Berrettini, l'errore fatale: cosa c'è dietro il tonfo in classifica

Non è la sconfitta in sé, è come è arrivata e dove è arrivata, in quello stesso giardino verde che lo aveva esaltato, lanciandolo nella storia dello sport italiano. Lo si è capito subito, nel post-partita durante la conferenza stampa di Church Road, Matteo senza maschera e scuse, alla domanda su cosa fosse successo, ha indicato la testa: «Questa volta mi sono rotto qui». Nessun infortunio fisico ma un’ammissione nuda e cruda. Il problema è nella testa, nel rapporto logorato con uno sport che troppo spesso gli ha tolto più di quanto gli abbia restituito. Berrettini non sarà al via del Masters 1000 di Toronto.

Luglio 2021: Matteo Berrettini scrive la storia diventando il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon. Una cavalcata travolgente, il servizio che spacca l’erba, il dritto in corsa che accende il pubblico e quella esultanza sul Centrale dopo la semifinale vinta con Hurkacz. Poi la finale con Djokovic, l’unico al quale arrendersi. Sembrava l’inizio di un’epoca. E invece, quattro anni dopo, ci ritroviamo a raccontare di un Berrettini diverso, che proprio a Wimbledon, ha toccato il momento più triste di questa annata sfortunata, perdendo al primo turno con il polacco Majchrzak, uno che fino a quel momento non aveva brillato nei tabelloni principali del 2025.

È il terzo forfait in poche settimane, dopo quelli di Gstaad e Kitzbuhel, i tornei in cui l’anno scorso aveva trionfato consecutivamente, ma il suo calvario era iniziato prima: per un problema agli addominali, sempre il solito infortunio che ne ha condizionato la carriera, si è ritirato a Madrid con Draper, poi an50 cora a Roma nel match con Ruud. Salta il Roland Garros, fino ad arrivare a Wimbledon. Punto di svolta negativo il doppio giocato a Roma con il fratello Jacopo, romantico ma forse imprudente: avrebbe dovuto riposare ma non ha saputo disattendere la promessa fatta al fratello.

Il ranking adesso si sgretola giorno dopo giorno: dal 35° posto del 30 giugno ai 975 punti virtuali della prossima settimana, buoni per una 57esima posizione che non racconta il suo talento ma solo la sua assenza. E mentre le classifiche crollano, le riviste di gossip si riempiono. Dopo la fine della storia con Melissa Satta, ora è il nome di Vanessa Bellini a occupare le pagine patinate. Giovane ballerina, ex concorrente di Amici, è stata vista con Matteo a Portofino, tra sorrisi e cene romantiche. La vita privata che ritorna, mentre quella sportiva si prende una pausa non prevista. A 29 anni, Berrettini non è né finito né perduto, ma questa volta, per tornare, non servirà solo il rodaggio fisico.

Servirà tempo, pazienza, un nuovo approccio. Serve ritrovare il gusto del gioco, la leggerezza del gesto. Il tennis è uno sport crudele quando la mente vacilla, ma può anche essere una via di salvezza, se Matteo riuscirà a capirsi fino in fondo, a fermarsi sul serio prima di ripartire, allora potrà ancora scrivere pagine importanti. Perché il campione c’è, ma ora ha bisogno di tempo. Tempo per guarire, tempo per ritrovarsi e per ricominciare.