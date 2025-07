Sinner, Rune gli "scippa" Agassi e lo avverte: "Può aiutarmi a diventare numero 1"

Holger Rune ha grandi ambizioni. Il tennista punta infatti a raggiungere i due big, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E ora, con l'arrivo nel suo team di André Agassi come consulente tecnico, ci crede ancora di più. "L’ho contattato qualche mese fa. Ho visto che è una persona molto intelligente e ha un modo unico e genuino di interpretare il gioco - ha rivelato in un'intervista a Tennis.com -. Penso che sia il momento ideale per iniziare a lavorare con lui perché mi sento bene con il mio tennis; sono tornato alle mie basi. Ho cambiato allenatore parecchio tempo fa, e questo non va bene; ho smesso di seguire un unico schema. André è una vera icona e penso che possa guidarmi al meglio".

Da numero 8 al mondo, Rune non nasconde di voler "fare tutto il possibile per continuare a scalare la classifica. Ci sono giocatori che possono arrivare tra i primi 20 o addirittura tra i primi 10 senza troppa fatica, ma tendono ad accontentarsi. Il mio obiettivo è sempre stato quello di diventare il numero 1 del mondo, e credo di potercela fare. Per riuscirci, devo fare alcune cose in modo diverso da come ho fatto finora, ed è per questo che Agassi può aiutarmi".