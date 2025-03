Mare Fuori, accuse-choc a Lorenzo Rotatori: "Violenza sessuale con coltello a serramanico", "Ti distruggo"

02 marzo 2025 a

a

a

Lorenzo Rotatori, 37 anni, è a processo al tribunale di Roma con accuse gravissime: stalking e violenza sessuale ai danni di una giovane donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Rotatori, volto noto nel mondo dello spettacolo, ha lavorato come attore, stuntman e controfigura in produzioni di rilievo, tra cui le serie di successo Mare Fuori e Romulus.

La relazione tra i due, secondo quanto ricostruito dall’accusa, era ben lontana dall’essere sana. Rotatori esercitava un controllo ossessivo sulla ragazza, al punto che "la controllava pretendendo di essere informato di tutti i suoi spostamenti, leggendole i messaggi del cellulare", così come scritto nel capo di imputazione. Ma l'attore, secondo l'accusa, si limitava a questo: le imponeva di "eliminare alcuni suoi contatti anche di lunga data dai social media e dal telefono", una strategia volta a isolarla dal suo ambiente sociale.

Nel corso del dibattimento, un collega della donna ha fornito una testimonianza chiave, raccontando episodi di violenza fisica. In particolare, ha descritto un episodio in cui Rotatori avrebbe perso il controllo, arrivando ad aggredirla "afferrandola per il collo, sollevandola da terra e sbattendola contro il muro". E ancora, frasi agghiaccianti le sarebbero state rivolte subito dopo: "Se voglio posso distruggerti". Poi la avrebbe scaraventata sul letto e ancora il danneggiamento di una scrivania, colpita e mandata in pezzi con un calcio. Il resoconto è stato riportato dal quotidiano Il Messaggero.

Le indagini hanno poi ricostruito anche l’episodio di presunta violenza sessuale, avvenuto sotto minaccia. Rotatori avrebbe usato "un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri" per costringerla, dopo averla afferrata per i capelli, a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. Dopo questo episodio, la ragazza si sarebbe allontanata da Rotatori, che però ha iniziato a tempestare di telefonate e messaggi gli amici di lei, arrivando a minacciarli apertamente. Anche la famiglia della vittima è finita nel mirino dell’uomo, con frasi inquietanti come "tra poco dormiranno per sempre grazie a te". A processo in corso, insomma, emerge un quadro agghiacciante.