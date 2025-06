Jannik Sinner, il clamoroso messaggio di Brad Pitt al Tg1

Il ritorno in campo di Jannik Sinner ha immediatamente riacceso i riflettori su di lui: prima la finalissima al Roland Garros e poi l'eliminazione ad Halle. Di fatto due delusioni, ma il numero 1 al mondo è tornato. Certo, dopo lo stop ci vorrà un po' di tempo per ritornare al meglio, soprattutto a livello mentale.

Tant'è, tra i suoi fan c’è anche una leggenda del cinema come Brad Pitt. Mentre promuoveva il suo ultimo film F1: Il film, in cui interpreta il pilota Sonny Hayes, l’attore ha colto l’occasione per tirare in ballo proprio Sinner durante un’intervista concessa al Tg1. Al momento dei saluti, Pitt ha pronunciato parole che non sono passate inosservate: "Un saluto speciale al numero uno del mondo Jannik Sinner: è fantastico". Una frase semplice, ma pregna di significato, che conferma lo status planetario raggiunto dal tennista italiano anche a livello mediatico, non solo sportivo.