Reazione a Catena, "parola cambiata all'ultimo": hanno abbattuto i Tiri Liberi?

Come ogni sera, è sera per Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1. E sabato 21 giugno ovviamente non ha fatto eccezione. Protagonisti della serata, i campioni in carica, il terzetto che si chiama i Tiri Liberi – Luca, Sabrina e Fabio – che continuano a stupire per la loro bravura e affiatamento. Il trio, già vincitore di 160.000 euro nel corso della stagione, è tornato a giocarsi la permanenza nel game show contro nuovi agguerriti sfidanti.

A tentare di interrompere la loro striscia positiva sono arrivati i "Matemagici", un gruppo di tre amici provenienti da Trieste con una passione comune per la matematica. I tre si conoscono da tempo e, come raccontano, partecipano insieme persino a competizioni internazionali dedicate alla disciplina dei numeri.

Il momento decisivo della puntata, come da tradizione, è stato il gioco dell’"Intesa Vincente", che stabilisce quale delle due squadre accederà al gioco finale per il montepremi di giornata. I "Tiri Liberi" si sono dimostrati ancora una volta micidiali, riuscendo a totalizzare ben 13 risposte corrette, un traguardo molto difficile da superare. Gli sfidanti triestini, tuttavia, non si sono arresi facilmente e hanno ottenuto un ottimo risultato con 8 risposte giuste, ma non è bastato: i campioni hanno guadagnato nuovamente l’accesso all’"Ultima Catena", con un bottino iniziale di 110.000 euro.