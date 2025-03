Tv7 fa il pieno con il caso Trump

Klaus Davi 03 marzo 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (TV7) Ottimo risultato per Tv7, storico rotocalco del Tg1 andato in onda venerdì dopo la mezzanotte su Rai 1, all’11.5% di share medio con picchi del 14% in coincidenza del filmato dell’ormai stranoto scontro Trump-Zelensky. Giustamente il direttore Gian Marco Chiocci fa aprire le danze dalla copertina di Vincenzo Guerrizio con la diatriba tra Presidente e Vicepresidente Usa e il leader ucraino per poi agganciare un reportage dell’inviato Andrea Luchetta sull’Ucraina “sfinita e indomita” dopo tre anni di guerra che rischiano di culminare con una pace che premia gli aggressori russi. Qualche dubbio che però Zelensky abbia adottato la strategia russa nel confrontarsi con Trump viene. La puntata è proseguita con Claudio Pagliara che dagli Usa ci ha parlato delle mail di Musk ai dipendenti pubblici americani, Marco Clementi ha fatto tappa a Wuhan, in Cina, da dove 5 anni fa partì l’incubo Covid mentre Enzo Miglino ci ha informato sul traffico di patenti false in Italia. Il pubblico è tornato a seguire una bella pagina di giornalismo sul campo.