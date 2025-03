Che tempo che fa, Stefano De Martino rivela il suo fiasco: "Chi mi ha bocciato al provino"

Roberto Tortora 03 marzo 2025 a

Volto di punta del presente e del futuro della Rai, Stefano De Martino ha fatto un’escursione sul Nove da quello che in passato era uno dei volti più conosciuti della tv di Stato, cioè Fabio Fazio. Il presentatore napoletano si è concesso all’intervista di Che Tempo Che Fa, in compagnia anche di Francesco Paolantoni, che ha da poco festeggiato il suo compleanno e con cui è protagonista anche a Stasera Tutto È Possibile su Rai2. Con lui ha scherzato amabilmente: “Ultimamente, tra noi due, c'è una certa attrazione...”. Paolantoni ha confermato: “È vero, mi piace molto stare con lui, lo seguo ovunque”.

Fazio, quindi, è passato alle cose serie e ha chiesto a De Martino un primo bilancio della sua esperienza ad Affari Tuoi, programma con cui sta raccogliendo ogni sera più di 7 milioni di telespettatori: “Io credo che il pubblico di Affari Tuoi fosse già tutto lì, si trattava solo di mantenerlo e sono molto felice di come stiano andando le cose. Sto vivendo un periodo davvero incredibile e vorrei non finisse mai”.

Non ci sono stati solo successi, però, nella fin qui folgorante carriera di Stefano De Martino. Lui stesso, infatti, ha raccontato di un provino fallito con il regista Paolo Sorrentino: “Mi chiamò perché stava preparando questo film Parthenope e che io avrei dovuto fare la parte di un camorrista. Inizialmente, gli dissi che non sapevo recitare ma, poi, lessi la scenografia e l'idea mi piaceva molto. Alla fine, feci questo provino ma non venni preso – io già mi vedevo a Cannes – perché la parte venne assegnata a Marlon Joubert e, per fortuna, perché io avrei rovinato il film, lui è un attore fantastico”.

Fazio ha chiesto a De Martino anche se, tra i desiderata, c’è Sanremo, ma lui con umiltà ha spiegato: “Ho capito che questa professione è un po' simile a quella del pilota d'aereo perché, in realtà, bisogna avere tante ‘ore di volo’ per trasportare nel modo migliore tutti i passeggeri. Io ho cominciato con una ‘tratta’ piccola, il Festival di Sanremo è come guidare un Boeing, quindi, io vorrei guidare quell'aereo con una certa esperienza, adesso non ce la faccio, sto ancora facendo ‘le mie ore di volo’”.