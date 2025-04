Affari Tuoi, "autosabotata": Noemi travolta dalle critiche

Noemi dalla Basilicata è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 28 aprile. A giocare insieme a lei Armando, il suo fidanzato. Il loro sogno era di vincere una bella cifra per poter arredare la loro casa. Un'intuizione giusta l'hanno avuta quando hanno cambiato il pacco numero 3 che conteneva il salame pezzente. Purtroppo, però, lo hanno lasciato per prendere uno, il numero 13, che conteneva 0 euro.

Dopo il brutto finale, il fidanzato Armando ha provato a consolare la concorrente: "Ti amo, non ti preoccupare amore, andremo avanti da soli come abbiamo sempre fatto. Siamo fortunati in amore". I due hanno raccontato di stare insieme da 6 anni e di convivere da 5: "Quando ci siamo conosciuti, stavo per compiere 20 anni", ha raccontato Noemi. Alla fine della puntata, la coppia ha provato a giocare anche alla Regione Fortunata: la prima regione su cui hanno puntato per vincere 100mila euro è stata la Valle d'Aosta, ma era sbagliata. Poi hanno puntato sulla Puglia, la regione dove si sono conosciuti, per 50mila euro. Ma anche quella purtroppo era sbagliata: la regione fortunata era la Sardegna.