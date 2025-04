Affari Tuoi, raptus di Stefano De Martino: alza la cornetta... Pubblico sconvolto

Una puntata sfortunata quella della concorrente di Affari Tuoi. Chiara da Osimo, per le Marche, ha giocato assieme al compagno Simone. I due sono in attesa di un figlio. Ma neanche questo riesce ad addolcire il Dottore. La coppia infatti torna a casa senza soldi, non riuscendo a indovinare neppure la regione fortunata.

Una delle ultime chiamate è nefasta, perché se ne vanno i 300mila euro che la concorrente era riuscita a preservare fino a quel momento. L'offerta del dottore si abbassata vertiginosamente a 4mila euro. Anche questa rifiutata, ma la partita sembra andare sempre peggio: via prima i 5mila e poi i 30mila euro. "No, non ci credo", dice Chiara ormai giù di morale. Restano quattro pacchi blu e si va a questo punto alla regione fortunata.