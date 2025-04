Affari Tuoi, tutti pazzi per Noemi: ecco cosa fa nella vita

Lunedì 28 aprile 2025, Noemi, 25enne di Carbone (Potenza), ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi su Rai 1, condotto da Stefano De Martino. Dopo venti puntate come “pacchista”, la giovane addetta al controllo qualità in un’impresa ortofrutticola ha affrontato il gioco dei pacchi con il fidanzato Armando, con cui è legata da sei anni. La coppia, che convive da cinque anni in una casa ancora da arredare, ha condiviso la loro storia d’amore iniziata a 19 anni, emozionando il pubblico. Noemi, seguita da oltre 14.000 follower su Instagram, ha scelto il pacco numero 3, ma la fortuna non l’ha premiata. La partita, condotta da Stefano De Martino, è iniziata con l’eliminazione di pacchi minori (20, 50, 100, 200, 500 euro), ma ha perso presto i 75.000 e i 300.000 euro. Il Dottore ha offerto 22.000 euro, poi 31.000, rifiutati. Noemi ha trovato “Gennarino” e, dopo aver rifiutato un cambio, ha accettato il pacco 13 (Liguria), scoprendo di aver scartato il “pezzente”.

Tuttavia, il suo pacco conteneva 0 euro. Scegliendo la Puglia come Regione Fortunata, ha mancato i 50.000 euro nascosti in Sardegna. Su X, il pubblico ha sostenuto Noemi: “Grande Noemi, che sfortuna!” (@RaiFan85). Alcuni hanno criticato la strategia: “Doveva cambiare prima, troppi rischi!” (@LucaTV92). Su Instagram, dove Noemi ha 14.000 follower, ha condiviso una foto con Armando: “Un’esperienza unica!” I commenti sono stati calorosi: “Siete fantastici, forza Noemi!” Altri hanno ironizzato: “La Puglia ti ha tradito!” (@AnnaBas86). Nonostante la mancata vincita, i social hanno celebrato la simpatia della coppia, con meme e incoraggiamenti: “Torna, Noemi, sei un mito!” La Basilicata ha brillato, unendo il pubblico in un mix di emozioni e dibattiti. In bocca al lupo a Noemi!