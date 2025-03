La Volta Buona, Valerio Scanu accusa Pupo: "Cosa ha fatto dietro le quinte, davvero poco carino"

04 marzo 2025 a

Ancora Valerio Scanu contro Pupo. Il teatro dello scontro è sempre lo stesso: il palco dell'Ariston dove il cantante trionfò sul collega. A La Volta Buona, la trasmissione televisiva di Rai 2 condotta da Caterina Balivo, Valerio Scanu è stato ancora una volta ospite. E ha raccontato un aneddoto curioso riguardante proprio la sua vittoria a Sanremo. E di mezzo, ovviamente, c'è anche l'acerrimo nemico Pupo.

"Non molto carino. Cosa succede? Succede che dietro le quinte si potrebbe scoprire chi arriva primo, prima che venga detto il nome - ha raccontato Valerio Scanu alla Balivo -. E quindi chiudono il televoto e Pupo in maniera poco carina mi disse: 'Tu hai vinto, noi secondi'. E praticamente mi ha rotto l'emozione del momento, perché poi sono dovuto salire sul palco non facendo finta... ma ero l'unico dei tre che sorrideva perché sapevo già di avere vinto con il microfono in mano e gli auricolari. A un certo punto mi si mise davanti la Clerici con il suo vestito, insomma, mastodontico e arriva uno da dietro che mi sfila il microfono. È stato tutto molto fantastico".

Secondo Valerio Scanu, l'astio di Pupo nei suoi confronti deriva proprio da quell'edizione del Festival di Sanremo. Pupo, infatti, non avrebbe accettato di essere arrivato secondo proprio a scapito del collega.