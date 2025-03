Eleonora Giorgi, "per sempre Nadia": Carlo Verdone, le parole più attese

05 marzo 2025 a

a

a

Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini, Sergio Castellitto, Rita Rusi, Andrea Roncato, Barbara Palombelli. Sono alcuni dei tanti amici venuti a Piazza del Popolo per rendere l'ultimo saluto a Eleonora Giorgi di cui si celebrano oggi, mercoledì 5 marzo, i funerali nella chiesa degli artisti. Tutti visibilmente commossi si sono fermati solo per qualche commento breve sentito con i tanti giornalisti accalcati.

Il più "ricercato" è Carlo Verdone che è entrato in chiesa da una porta secondaria evitando la folla e i cronisti. All'uscita una folla di reporter davanti all'Hotel de Russie di fronte al cui portone c’è l'uscita secondaria dalla chiesa degli artisti resta appostata nella speranza di raccogliere un suo commento.

"Eleonora ci ha lasciato un grande esempio di dignità, di amore, si è esposta anche nelle interviste raccontando come era la situazione dando alle persone che soffrono come lei non dico speranza però coraggio, forza. Per me sarà sempre Nadia". Lo ha detto Verdone uscendo dalla chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma, al termine dei funerali di Eleonora Giorgi, citando il ruolo iconico che quest'ultima aveva interpretato in Borotalco. "Negli ultimi mesi quello che mi ha più colpito è stata la sua grande dignità. Ha affrontato la malattia con signorilità e con una pacatezza filosofica che è molto, molto rara", ha aggiunto il regista.