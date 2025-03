Gene Hackman, cosa si è scoperto sulla fuga di gas: uno dei fornelli in cucina...

06 marzo 2025 a

a

a

A Santa Fe, nel New Mexico, si indaga ancora per capire cosa sia successo di preciso all'attore premio Oscar Gene Hackman e a sua moglie Betsy Arakawa, trovati morti nella loro casa assieme al loro cane, un meticcio di nome Zinna. Stando alle ultime ricostruzioni, pare che lui, 95 anni, sia morto per un attacco cardiaco e lei, 63 anni, a causa di una caduta mentre correva per andare a prendere le medicine del marito in bagno. In ogni caso, non ci sarebbe ancora nulla di certo. Fin dall'inizio, invece, sono state escluse sia l'ipotesi dell'omicidio sia quella di una morte dovuta a una fuga di gas. Su quest'ultimo punto, però, è emerso un nuovo dettaglio.

Le indagini, infatti, hanno evidenziato che ci sarebbe stata una piccola perdita di gas rilevata in cucina. Secondo la New Mexico Gas Company, uno dei fornelli presentava una fuoriuscita. Tuttavia, non può essere stato quello a uccidere i due coniugi, dal momento che la concentrazione rilevata nell’aria era appena dello 0,33%, una quantità non letale. Nella casa di Hackman e Arakawa è stata fatta anche un’ispezione approfondita dell’impianto domestico. E i controlli hanno messo in luce alcune violazioni tecniche. Nonostante questo, però, nessuna perdita significativa di gas o o di monossido di carbonio è stata collegata al decesso della coppia.

Gene Hackman, rovinoso errore degli investigatori sul cane trovato morto: la rivelazione cambia tutto

Intanto, alcuni amici dell'attore hanno definito precarie le sue condizioni di salute prima della morte. "Gene stava peggiorando da mesi - hanno rivelato alla rivista People - non usciva quasi più e aveva smesso di andare in bicicletta nel quartiere". In effetti, nell'ultimo periodo Hackman si vedeva sempre meno in giro, preferendo una vita più sedentaria tra le mura di casa.