Affari Tuoi, Laura travolta dopo la puntata: "Mah, ma come hanno vinto...", è caos

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa questa sera, giovedì 6 marzo, la protagonista è Laura, rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Originaria di Pieris, una località in provincia di Gorizia, fa la commessa in un grande magazzino all’ingrosso. In gara c’è anche il suo compagno, Piero, al suo fianco per questa avventura. Il piatto regionale sotto i riflettori oggi è il Frico. Si parte con il botto: il pacco 2 della Liguria nasconde un misero zero euro. Al secondo tentativo, però, la specialità del giorno prende la strada della Toscana con il pacco 4. Il terzo giro porta meno fortuna: il pacco 16 della Sicilia conteneva ben 75mila euro. Il quarto colpo è un duro colpo: dal pacco 1 dell’Abruzzo svaniscono 200mila euro.

Dopo sei mosse, i pacchi rossi superano ancora quelli blu. Il “Dottore” si fa avanti con la prima proposta: 28mila euro scritti su carta, ma Laura e Piero dicono no. Passano tre turni senza grandi scossoni, e il Dottore rilancia con l’opzione del cambio, anch’essa declinata.

La sorte si accanisce: il pacco 12 del Molise fa sfumare 50mila euro, mentre il pacco 13 nascondeva addirittura 100mila euro. Si va avanti con una scelta pescata dalle carte: il Dottore offre tre tiri o 15mila euro. La coppia rifiuta senza esitazioni. Piero, poco superstizioso, suggerisce il pacco 17, ma è una mossa fatale: lì si celavano 300mila euro. Tuttavia, con l’eliminazione del pacco da un euro e di quello da 500 euro, la situazione si restringe a quattro pacchi rossi e un solo blu. Il Dottore torna alla carica: tre tiri o un cambio. Questa volta Laura accetta e abbandona il pacco 8 per il pacco 20 del Lazio. Curiosità: nel pacco 8 appena lasciato c’erano 10mila euro. I pacchi rossi si assottigliano ancora, con l’addio a 15mila euro. L’ultima chiamata è per il pacco da 20 euro: Laura si trova a un bivio tra 5mila e 20mila euro. Il Dottore, con un tocco diabolico, fa pescare l’ultima carta, che propone un cambio. Laura tiene duro e rifiuta.Scelta giusta: Laura e Piero tornano a casa con 20mila euro in tasca. Ma alla fine della puntata Laura è stata messa nel mirino su X per la sua espressione dopo l'apertura del pacco: "Cmq stasera partita decisamente noiosa...si sono vinti soldi che sembra non li abbiano resi neanche contenti...mah". Nulla da aggiungere