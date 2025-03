In arrivo al cinema "La città proibita": ecco il "Kill Bill" italiano

07 marzo 2025 a

Un po’ Tarantino, un po’ Mamma Roma multiculturale. Con molti colpi di kung fu, una stunt-woman cinese rubata dal film Disney Mulan (Yaxi Liu) nei panni di Mei che arriva in Italia in cerca della sorella e si ritrova a vivere un amore assolutamente non scontato con Marcello (Enrico Borello), visto lo scorso anno nella serie Netflix Supersex. Questo e molto di più è La città proibita, il nuovo atteso lavoro dell’immaginifico regista Gabriele Mainetti che, dopo lo stupefacente esordio di Lo chiamavano Jeeg Robot di dieci anni fa, il passaggio, in piena pandemia, per la fantasiosa storia dei circensi di Freaks Out, sorpresi dalla seconda guerra mondiale, torna nelle sale dal 13 marzo (antipasto su 200 schermi già da oggi) con questo nuovo lungometraggio che è stato già descritto come il Kill Bill ambientato all’Esquilino. (...)