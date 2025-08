Il Milan ha scelto il suo terzino destro: giovane e sconosciuto. Chi lo boccia senza pietà

Il Milan avrebbe trovato il suo terzino destro. Niente Guela Doué, a causa delle richieste troppo alte dello Strasburgo (ben superiori ai 23 milioni proposti): il direttore sportivo Igli Tare, ancora alle prese con la telenovela Jashari e una trattativa infinita con il Bruges all'ultimo milione, avrebbe virato sul giovane Zachary Athekame, classe 2004, svizzero di origini nigeriane in forza allo Young Boys, serie A elvetica.

Seguito anche da Udinese e Bologna, secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe già detto sì alla corte dei rossoneri e dovrebbe arrivare a Milanello per circa 7 milioni di euro. Un bel risparmio, da reinvestire proprio per il centrocampista Jashari (suo connazionale) e magari anche per l'affare Vlahovic con la Juventus (i rossoneri sarebbero pronti a inserire anche Bennacer come eventuale contropartita tecnica per i bianconeri). Resta però un dubbio: persi in un colpo gli esperti Emerson Royal, Calabria, Walker e Florenzi, e con l'ecuadoregno Esputinan sostituto di Theo Hernandez a sinistra, il giovane Athekame sarà pronto per una maglia da titolare?

"No", è la risposta tranchant di Luca Diddi, "Il Tattico" dei social (ed ex Match Analyst per il Verona) che ospite di Carlo Pellegatti nel suo canale Youtube boccia senza mezzi termini l'affare: "E' un giocatore che ha 20 anni e ha giocato nel campionato svizzero, non ha fatto il titolare importante allo Young Boys, 30 presenze e 18 da titolare. Non è un titolare a 20 anni. È un giocatore sì offensivo, ma non difensivo: 1,8-1,9 recuperi palla di media a partita. Ti faccio un paragone: Emerson Royal 3,5 recuperi palla a partita. 1,9 sono i recuperi palla di Leao, per un terzino mi sembra un attimino poco. Poi non essendo neanche un titolare io quando ho visto questa notizia un attimino mi sono preoccupato. Estupinan è un giocatore diverso: 5,7 recuperi palla a partita, è un giocatore buono che ha giocato in Inghilterra e ha una certa caratura e importanza. Allegri infatti subito ha detto che è un giocatore forte. Il Doué della situazione ne ha 5,1 di recuperi palla a partita. Ora gli viene paragonato un giocatore di 1,9 recuperi palla, la stessa media di Leao. Cerchiamo un attimino di riflettere".