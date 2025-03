Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo attacca: "Il lusso di tacere", cosa significa

08 marzo 2025 a

Amadeus è fuori dai radar da un po' di tempo. Il conduttore si è preso infatti una pausa dalla televisione per trascorrere qualche giorno in famiglia, godendosi un mini week end romantico con la moglie. Nonostante ciò, il suo nome è stato sulla bocca di tutti. Soprattutto durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston c'è stato chi ha ringraziato l'ex presentatore di Affari Tuoi per i cinque anni precedenti. Un esempio? Lo stesso Carlo Conti, che ha sempre cercato di smarcarsi da certi paragoni. Ma c'è stato anche chi lo ha criticato duramente. Come Simone Cristicchi, che in più occasioni ha ricordato come Amadeus abbia bocciato la sua canzone portata in gara nel 2025.

Infine, anche Rita Rusic che ha ricordato il rifiuto di Eleonora Giorgi da parte del conduttore sul palco della kermesse. "L'idea di mettere sul palco due attrici e icone del cinema italiano era molto piaciuta ma dopo una serie di riunioni, Eleonora è stata estromessa senza motivo. Lei era rimasta malissimo", aveva raccontato. Lui ha sempre mantenuto il silenzio. A parlare ora è la moglie, Giovanna Civitillo.

"Eleonora Giorgi è stata estromessa da Amadeus senza motivo, le fece malissimo": Rita Rusic sgancia la bomba

"Ci sono parole e parole. Poi c'è la complicità che può concedersi il lusso di tacere", ha scritto Giovanna Civitillo in didascalia di un carosello di foto che la ritraggono insieme ad Amadeus. Polemiche a parte, i due sembrano aver messo da parte gli impegni quotidiani per regalarsi un fine settimana romantico e all'insegna del relax. In una delle immagini, un quadro con la scritta "Love" e una collezione di cornetti portafortuna. Sarà una frecciatina a tutte le voci che hanno coinvolto il conduttore? Il dubbio resta.