Gene Hackman, "dov'è stata la moglie poche ore prima di morire"

Ha sottovalutato, forse addirittura ignorato il morbo che l'ha portata alla morte, Betsy Arakawa. E la conferma è il fatto che nel giorno in cui molto probabilmente l'Hantavirus l'ha stroncata, lo scorso 11 febbraio, la 65enne moglie di Gene Hackman ha fatto le sue solite commissioni, come se nulla fosse.

La compagna del 95enne divo di Hollywood, morto una settimana dopo di lei, presumibilmente il 18 febbraio, nella loro casa di Santa Fe in New Mexico anche lui per cause naturali (un infarto, legato all'Alzheimer di cui soffriva), nelle ore precedenti alla tragedia ha visitato una farmacia, un negozio di animali e un mercato agricolo, come ha dichiarato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza. Poche ore dopo, si è accasciata in bagno. Accanto a lei un flacone di medicinali aperto e pillole contro la tiroide sparse sul bancone. Nulla a che fare con la sindrome polmonare che l'aveva colpita e che l'ha finita nel giro di 24/36 ore.

La donna, che era in buona salute, ha confuso probabilmente il virus con una normale influenza. Un realtà, se non curato adeguatamente, l'Hantavirus può risultare letale, come nel suo caso: si contrae entrando in contatto con escrementi di topi e roditori infetti, attraverso l'esposizione prolungata alle feci in locali umidi e poco ventilati come case rurali, capannoni e aree poco ventilate. Proprio come la villa di Hackman, nelle campagne intorno alla città del New Mexico dove l'attore e la moglie vivevano da soli, assistiti da qualche collaboratore che due volte al mese faceva loro visita per curare il vasto giardino circostante, e tre cani. Di questi, uno è morto di fame perché chiuso in una gabbia, sopravvissuto per qualche giorno a Betsy e a Gene.

Secondo il medico legale, Hackman probabilmente non si è accorto di nulla a causa delle sue "pessime condizioni di salute" e dell'Alzheimer. Il suo corpo è stato ritrovato il 26 febbraio nell'anticamera della casa.