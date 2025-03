Gabry Ponte apre il caso: "Qui non è Sanremo, tutto è possibile". Colata di veleno su Conti e Rai?

08 marzo 2025 a

Con il suo tormentone Tutta l'Italia, il jingle ricorrente al Festival di Sanremo, il super dj Gabry Ponte è stato di fatto il concorrente "fuori gara" aggiunto all'Ariston. Ora con quella canzone prova ad arrivare all'Eurovision Song Contest per vie traverse, partecipando al San Marino Song Contest. Proverà insomma a strappare il biglietto per Basilea grazie ai "cugini" della Repubblica del Monte Titano. Qualora ci riuscisse, sfiderà sul palco svizzero l'italiano Lucio Corsi, secondo al Festival e sostituto di Olly, qualificato di diritto ma rinunciatario.

Sebbene Sanremo gli abbia portato una grande (e meritata) fortuna, l'ex componente degli Eiffel 65 non ha parole tenerissime per la kermesse in Riviera. "L’invito è arrivato in modo inaspettato - ha spiegato a Repubblica riguardo a San Marino -. Con il mio team stavamo rientrando da Sanremo. Ci ho messo 15 secondi a decidere".

Quindi la botta di veleno. Quando gli chiedono della probabile vittoria, lui glissa così: "Non è Sanremo, quindi tutto è possibile. Se arrivo a Basilea per me è già una vittoria. E in ogni caso anche quello di Lucio è un pezzo ottimo, rappresenta un mondo cantautorale che resta importantissimo". Ai più maliziosi, quel "qui tutto è possibile" suonerà un po' come "al Festival, invece, è tutto già deciso in anticipo".