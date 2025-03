Amadeus e De Filippi, tam tam impazzito: voci (clamorose) su Mediaset

08 marzo 2025 a

Rumors clamorosi dal magico mondo della televisione. Amadeus, che dallo scorso giugno è sbarcato sul Canale Nove con risultati deludenti (prima con il quiz show quotidiano nella striscia dell'access prime time Chissà chi è, poi con La Corrida), sarebbe a un passo dal clamoroso ritorno.

Non in Rai, dove ha guidato con straordinario successo il Festival di Sanremo per cinque anni e show come Affari tuoi, ma in Mediaset, dove ha iniziato la sua avventura in tv negli anni Ottanta. Era il periodo di DeeJayTv, accanto a Claudio Cecchetto, Jovanotti, Gerry Scotti. Oggi si parla di tutt'altro, ovviamente.

Pur ancora in mancanza di firma, secondo il Corriere della Sera sarebbero in fase avanzata le trattativa per portare Ama ad Amici di Maria De Filippi con il ruolo di giudice fisso del serale, uno degli appuntamenti più importanti dal punto di vista degli ascolti per il gruppo di Cologno Monzese in primavera.

L'esperienza del conduttore alla Warner, insomma, potrebbe essere a un bivio. Suggestivo l'incrocio con la De Filippi. La stima reciproca è accertata, e non a caso era stato lo stesso Amadeus aveva scelto per l'Ariston vari concorrenti usciti da Amici e insieme alla moglie Giovanna Civitillo aveva anche partecipato come ospite a C’è posta per te.

Per Amadeus, insomma, potrebbero essere mesi intensi visto che il contratto firmato con Warner prevede anche due nuovi show a maggio: Starstruck - Colpito dalle stelle (talent che sarebbe la risposta a X Factor di Sky) e un altro game show, Raid the Cage, studiato per coppie.