Domenica In, arriva l'ospite in studio ed esplode la bufera sulla Venier: "Mettono il mezzo morto"

09 marzo 2025 a

a

a

A Domenica In, in questa puntata del 9 marzo, si celebra l'omaggio e il ricordo di Eleonora Giorgi. E Mara Venier ha invitato per una intervista Vittorio Cecchi Gori, storico produttore del cinema italiano che ha lavorato per tanti insieme all'attrice. Cecchi Gori ha parlato della Giorgi attrice e di quella infinita dolcezza che ha accompagnato tutta la sua carriera. Un momento di grande commozione nello studio di Zia Mara. Ma come sempre il linguaggio dell'odio e della critica futile sui social ha trovato spazio.

Il povero Cecchi Gori è finito nel mirino con critiche aspre per lui e per la Venier che lo ha invitato: "Ma perché la pena di vedere questo povero intrallazzatore?". E ancora: "Vittorio Cecchi Gori non ha vinto nessun Oscar. Il fatto che fosse il produttore di tre film che hanno ricevuto un Oscar (miglior musica, miglior attore etc.) non implica che il premio lo abbia vinto lui". Poi qualcuno sputa proprio veleno: "Sono talmente fuori di testa e disperati che sbattono il mezzo morto a DomenicaIn dalla Venier , quella che legge i comunicati contro i palestinesi. Per non dimenticare". Accuse infondate e che hanno alimentato il dibattito sui social con i fan della Venier che l'hanno difesa da queste assurde accuse.