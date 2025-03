Diciotti, la Cassazione protagonista nei Tg

Klaus Davi 10 marzo 2025 a

CHI SALE (“Studio Aperto”) «Una sentenza della cassazione si può criticare, ma non sono accettabili gli insulti». Come dare torto alla presidente della Cassazione Margherita Cassano. Ma nell’era della comunicazione digitale, chiunque avrebbe dovuto prevedere che l’annunciato dispositivo della Corte Suprema, che sancisce un risarcimento per i migranti “trattenuti” nella nave Diciotti nell’estate 2018, potesse avere l’effetto di una bomba. Tra i tg generalisti uno dei primi a dover spiegare la news ai propri ascoltatori è stato Studio Aperto diretto da Andrea Pucci, il tg “young” di Mediaset che, parlando a un’utenza allergica agli inevitabili tempi burocratici della giurisdizione, ha raggiunto picchi dell’11% di share nell’edizione meridiana e del 6% in quella serale durante gli spazi dedicati alla decisione della Cassazione. Sui potenti canali social di TgCom24 i commenti sono centinaia. Segno più in coincidenza dei servizi per Tg5, Tg1, Tg La7. Un dispositivo giudiziario proietta il Paese in pieno clima referendario. Vincerà chi saprà meglio adattare i messaggi ai nuovi linguaggi mediatici.