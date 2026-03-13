Pazzi per il wrestling, gli ascolti volano

Vi proponiamo Tele...raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi



CHI SALE (WWE Smackdown!) Sarà che ultimamente stanno esplodendo sport impegnativi ma educati come il tennis, lo sci o il rugby, sarà che un po’ di sano “machismo” alberga in ognuno di noi e forse riusciamo a condividerlo nei momenti più insospettabili, sarà che siamo in piena rievocazione vintage, sta di fatto che una tv nativa digitale attira a mezzanotte quasi 150mila fan di uno sport considerato estremo come il wrestling.

L’Auditel parla chiaro: dalle 23:30 alle 2 circa di martedì Smackdown! della WWE su DMAX ha tenuto una media di oltre 100mila spettatori col picco a cavallo di mezzanotte di 140mila teste. Non male per il canale Warner Bros. Discovery, tenendo conto che a quell’ora si scontrava con Porta a Porta su Rai 1 e le code di DiMartedì su La7, Le Iene su Italia 1 e Taratatà su Canale 5. Il rinnovato entusiasmo per questa disciplina è certificato, oltre che dai numeri, anche dal fatto che la WWE, la più importante federazione al mondo, ha ufficializzato Clash in Italy, il primo Premium Live Event in Italia nella storia della compagnia, in programma il 31 maggio a Torino.

