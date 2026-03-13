Sinner travolge Tien, ora Zverev in semifinale: "Questo cambia...", cosa può fregarlo

"Vedremo se giocheremo di giorno o di sera, questo cambia. Sascha sta giocando molto bene e molto aggressivo, dovrò stare attento. Mi alleno per partite così". Jannik Sinner è tornato: l'altoatesino, numero 2 al mondo, ha travolto il povero Learner Tien in un'ora secca e in due set (6-1 6-2), qualificandosi per la semifinale di Indian Wells dove affronter il tedesco Zverev.
Dopo aver eliminato il baby-fenomeno Joao Fonseca, insomma, il fenomeno di San Candido porta a casa un altro scalpo giovanissimo, dimostrando di essere pronto sia a rilanciare la sfida a Carlos Alcaraz per il numero 1 del ranking Atp sia per respingere l'assalto della "nuova onda" del tennis mondiale.
Sinner, chi è davvero il tifoso provocatore: la verità sconcertante sulla rissa a Indian Wells"Ci vuole calma e sangue freddo…", cantava Luca Dirisio nel 2004 e Jannik Sinner potrebbe aver fatto su...
"Non è stata una partita semplice, partire con un break per set mi ha aiutato tanto - ha spiegato riguardo al match con Tien, per la verità dominato dall'inizio alla fine -. Vedremo adesso come andrà contro Zverev, sarà una partita molto ostica soprattutto su questo campo. Sarà molto difficile rispondere al suo servizio". Di sicuro, dopo un inizio di 2026 non particolarmente brillante, Jannik sembra aver messo in mostra il meglio di sé dimostrando i frutti del lavoro in allenamento studiato appositamente per rendere il suo gioco ancora più vario e completo.
Sinner travolge Tien in soli 60 minuti: il colpo che lo sotterraJannik Sinner si è qualificato con autorità alle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells 2026. L&rsquo...
Per Sinner si tratta della terza semifinale a Indian Wells, la 14esima in un Masters 1000. Anche Zverev ha superato di slancio i quarti, battendo il francese Arthur Fils 6-2, 6-3. Contro Tien a tratti Jannik è parso infastidito di più dal sole negli occhi. "L'esperienza aiuta, si cerca di prepararsi al meglio. Tien é un giocatore di grande talento. All'inizio lui era molto aggressivo. Per me é stata una partita importante" ha dichiarato Sinner nell'intervista in campo. Il caldo californiano resta un problema "e ho fatto sessioni di allenamento molto lunghe per tenere il campo. E' un'area che sto cercando di migliorare, visti i problemi che ho avuto in Australia".
Sinner sfida Tien: "Ti strappa la racchetta dalle mani", parole rivelatriciArchiviata la pratica Fonseca, regolato in due set (7-6; 7-6), a Indian Wells ora, per Jannik Sinner, si aprono le porte...
Nel bilancio di Sinner dieci aces complessivi, un doppio fallo (contro i cinque di Tien), l'83% di punti vinti sul primo servizio e cinque break point su quattro a buon fine.