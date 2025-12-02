Italia 1, il guizzo "italianissimo" di Studio Aperto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Studio Aperto Mag)
Non si parlava direttamente di Natale ma il clima aleggia già in tv, in particolare quando si parla di enogastronomia. Domenica nel preserale di Italia 1 Studio Aperto Mag, la striscia di approfondimento quotidiana del tg diretto da Andrea Pucci, parlava di eccellenze della nostra cucina e del nostro beverage con un occhio già alle Feste e a giovarne sono stati gli ascolti: si sale al 4% di share con oltre 600mila spettatori con picchi del 6% tra i giovani adulti 25/34enni attratti soprattutto dal brillante servizio sui cocktail invernali curato da Enrica Iacono, con i trend che vanno verso ingredienti caldi, meno alcolici e preparazioni scenografiche.
Italia 1, i cartoni ipnotizzano gli adultiVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE (I cartoni animati) O...
Paolo Brinis invece ci portava nella Valpantena, in Veneto, nella provincia di Verona, tra eccellenze come lo zafferano, l’olio extravergine d’oliva, salumi, formaggi, erbe aromatiche, miele, le pecore autoctone e, naturalmente, vini bianchi e rossi con la chicca del metodo della Borgogna trasportato in Italia. Una valorizzazione del territorio e del nostro Made in Italy con uno sguardo consistente sui giovani.