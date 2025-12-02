Italia 1, il guizzo "italianissimo" di Studio Aperto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Studio Aperto Mag)

Non si parlava direttamente di Natale ma il clima aleggia già in tv, in particolare quando si parla di enogastronomia. Domenica nel preserale di Italia 1 Studio Aperto Mag, la striscia di approfondimento quotidiana del tg diretto da Andrea Pucci, parlava di eccellenze della nostra cucina e del nostro beverage con un occhio già alle Feste e a giovarne sono stati gli ascolti: si sale al 4% di share con oltre 600mila spettatori con picchi del 6% tra i giovani adulti 25/34enni attratti soprattutto dal brillante servizio sui cocktail invernali curato da Enrica Iacono, con i trend che vanno verso ingredienti caldi, meno alcolici e preparazioni scenografiche.