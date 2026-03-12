Flotilla, Ilaria Salis annuncia: "La Pimpa viene con noi a Cuba"

La Niña, la Pimpa e la Santa Maria. Anche la Salis è santa, ma patrona delle case altrui (Tu casa es mi casa. Oremus...). La Pimpa, rossa però meno dell’europrodigio, dirotta su Cuba. La quadrupede farà parte della Flotilla anti-Trump e martedì (poi salirà sulle caravelle) volerà ai Caraibi con Ilaria, o almeno così pensa il portento della Bonelli&Fratoianni, la quale ha scelto Instagram per annunciare la presenza dell’immaginario dalmata. Che però per la Salis, a giudicare dall’entusiasmo, sembra vero. Ilaria ha pubblicato su Instagram la foto della “Compagna Pimpa” a bordo di una barchetta con la bandiera cubana sulla vela e sullo sfondo la scritta “La Pimpa parte per rompere l’embargo a Cuba”. In sottofondo, commuovente, “Hasta siempre, comandante”: Aqui se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante... Che Guevara...

La pasionaria, non la Pimpa ma la Salis, eccitatissima ha rilanciato un’altra vignetta tratta dalla pagina Instagram “Compagna Pimpa”, chiaramente una parodia ma sssh, non ditelo all’onorevole: nel disegno, stavolta, la quadrupede è scortata da altre barche a vela occupate – pare legalmente – da Armando (uomo pingue e baffuto, miglior amico dell’animale), un elefante rosa di cui non conosciamo le amicizie, altre bue bestiole giallo -maculate e dalle incerte fattezze, un paio di gatti blu e una papera gialla che forse è “Olivia Paperina”. La Salis, ma siamo disposti a pubblicare l’eventuale smentita, è convinta di volare a L’Avana con questo zoo che evidentemente ritiene devoto a Fidel. Vien da chiedersi se pagherà lei i 960 euro a testa (pasti esclusi) per il viaggio caraibico (iscrizioni aperte sul rossissimo sito “Let Cuba Breathe”, il ritorno è fissato per il giorno 25). Immaginate lo stupore e la delusione quando l’eurodeputata, chiesti i documenti ai fumetti, verrà investita da latrati, barriti, miagolii e starnazzamenti.

Flotilla, Ilaria Salis sale a bordo: "Sfido l'embargo, rotta verso Cuba" La nuova trovata di Ilara Salis? Una Flotilla "americana" che ha l'obiettivo di entrare illegalmente a Cub...

E però, almeno per ora, guai a destare la portabandiera di Avs, già de lusa dal naufragio del suo euro-progetto di depenalizzare l’occupazione abusiva degli edifici per la cui “invasione” lei è già stata condannata. Su Instagram, nella foto-profilo, la Compagna Pimpa sventola bandiera rossa con falce e martello, che però nulla ha a che fare con quello brandito secondo i giudici dall’amica della Salis, Maja T., l’attivista tedesca che si definisce non binaria condannata a otto anni di carcere a Budapest per l’aggressione subita dai militanti di estrema destra tre anni fa.

Flotilla a Cuba? 960 euro, pranzi esclusi Avviso ai naviganti, ma più a Ilaria Salis: dal 2019 Cuba ha introdotto la proprietà privata. Informazione...

Torniamo alla Compagna Pimpa, e dimenticatevi quella sorridente di Altan. Sui social si mostra avvolta nella kefiah e dice che «L’unica Palestina possibile è quella dal fiume al mare», «From the river to the sea», come gli invasati pro-Pal che devastano le città e inneggiano alla cancellazione di Israele dal pianeta, ma la Pimpa articola meglio i suoni. La Compagna Pimpa poi dileggia un poliziotto, raffigurato come un maiale; sempre la Pimpa, inseguita da una farfalla, dice che è «pronta a bloccare tutto se bloccano la Flotilla», ed è significativo che un cane dica le stesse cose di chi, con istinti più animaleschi, ha bloccato le città insozzandole più dei quadrupedi.

Flotilla, indagati a Parma 4 esponenti del Pd: le accuse Ci sono anche 4 esponenti del Pd, due assessori e due consiglieri comunali, tra i 21 destinatari di avvisi di fine indag...