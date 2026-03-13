Affari tuoi, Herbert Ballerino fermato da De Martino: "Non rovinare tutto"

Una partita non troppo fortunata che svolta nel finale. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, Giulia, pacchista del Veneto, accetta l'offerta del Dottore e si porta a casa 22mila euro. Bene così, in fondo, anche se nel pacco ne aveva 30mila. Ottomila euro persi per non rischiare di lasciare lo studio con le pive nel sacco e le tasche vuote.

"La maggior parte delle volte che si sbaglia ad accettare l'offerta, è sempre colpa del l'accompagnatore, non del concorrente", scrive un utente commentando in tempo reale la puntata su X. "Era garantito che il pacco nero lo avevano i futuri genitori del secolo", aggiunge non senza un pizzico di veleno un altro telespettatore. "Ma basta co sta commedia... per poi accettare!!!!", "Forse non hanno capito ancora che del significato dei numeri non ce ne frega una beata...", "Sti due smorfiosi meriterebbero i 100 euro", "Comunque sono diventati troppo noiosi/antipatici i concorrenti di Affari tuoi. Ma statt zitt e apri sto paccoooo".

Ma l'attenzione di molti da casa è catturata dal solito siparietto tra De Martino e Herbert Ballerina, il disturbatore per eccellenza. "Stavolta mi sono superato - spiega presentando la sua "Invenzione" -. Tantissime persone amano ricevere durante l'atto...". Imbarazzo. "Quale atto? Herbert sta andando tutto bene, non roviniamo tutto ti prego", si lamenta Stefano. "Il grattino. Prima, dopo... - abbozza Herbert - però è difficile far capire alla persona dove vuoi essere grattato, specialmente sulla schiena". "E' scivolosissima questa cosa", si dispera De Martino. Colpo di scena: Ballerina tira fuori la sua "Magliagratta", con tanto di schema stile battaglia navale. Problema risolto.