Ambra Angiolini, "tutti casi umani tranne uno": l'incredibile mazzata a Max Allegri

"Tutti i miei ex? Casi umani a parte uno". E quel "uno" non è di certo Massimiliano Allegri, con cui è finita malissimo. Ambra Angiolini picchia duro sui suoi vecchi, sfortunati amori. E salva solo il padre dei suoi due figli, il cantante Francesco Renga, con cui il matrimonio sarà pure finito ma il rapporto di affetto e stima reciproca è rimasto immutato. Una vicinanza che fa sognare i fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma molto romantico tra i due.

L'ex lolita di Non è la Rai, ragazzina-star della tv, poi conduttrice e oggi apprezzatissima attrice, è impegnata in teatro con Olivia Denaro e dal 14 marzo sarà anche su ParamountTv con la commedia BFF – Best Friends Forever, per la regia di Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli. Una storia di amicizia femminile e di competitività, anche spietata, con il personaggio interpretato da Anna Ferzetti.

"Loro restano amiche, chi paga il conto è l'uomo - spiega la Angiolini, 47 anni, intervistata da Leggo -. Forse per le femministe il film potrebbe essere un ottimo esempio". Prima, discreta bastonata. Mai come quella ai suoi ex. Ambra spiega di non aver mai avuto uomini contesi da qualche sua amica, "si vede che i miei erano talmente dei casi umani – escluso il padre dei miei figli - che me li hanno lasciati (ride, ndr)".

Quanto alle polemiche delle femministe per l'8 marzo e dintorni, in tante hanno storto il naso per la canzone-parodia di Checco Zalone, L'ultimo giorno di patriarcato, in grado di scontentare sia chi si oppone al maschilismo sia chi contesta il femminismo talebano. "Fa parte delle cose che mi fanno veramente solo ridere - riflette la Angiolini -. Mi fa più impressione una donna che denuncia più volte e non viene ascoltata. Ci sono situazioni che non voglio giudicare perché non ne conosco i fatti. Ma leggo di genitori che non si accorgono di figlie incinta. Forse al posto dei portinai tutti i palazzi dovrebbero avere uno psicologo. Le tragedie si consumano lì".