Milan, Lele Adani spiazza tutti su Max Allegri: "Perché è un gran colpo"

E poi, l'endorsement che non ti aspetti. Tutti i tifosi rossoneri sono curiosi di vedere come si comporterà il Milan sotto la seconda gestione targata Max Allegri. Il tecnico livornese, dopo tre anni difficili alla guida della Juve, è in cerca di riscatto. Stesso discorso anche per il Diavolo, che quest'anno ripartirà senza le coppe. Un vantaggio non indifferente sulle altre big del campionato. Per informazioni chiedete al Napoli di Antonio Conte.

"Io penso che sia un gran colpo - ha spiegato Lele Adani, non proprio il più grande estimatore dell'ex Juve -. Probabilmente tanti si chiederanno quale sarà l'analisi sul ritorno di Allegri, cosa potrà dare Allegri. Io penso che Allegri possa dare tanto al Milan. Io penso che sia stata una chiamata interessante perché Allegri può piacere o può non piacere. Ma è molto credibile nei suoi pensieri. Lui come pensa calcio e come allena, riesce a creare una connessione col suo gruppo di lavoro che è innegabile sia efficace. Il gruppo di lavoro riconosce in Allegri una guida".