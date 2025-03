Enrico Vanzina, "viva la redistribuzione del reddito": la moglie truffata? L'ultima vergogna: chi la insulta

18 marzo 2025 a

Dopo la truffa anche gli insulti. Federica Burger, la moglie 85enne di Enrico Vanzina, è stata vittima della cosiddetta truffa del finto carabinieri. In pratica, la donna è stata raggirata da un uomo - un malintenzionato - che si è finto un membro delle forze dell'ordine per farsi consegnare dei gioielli. Come se ciò non bastasse, la signora è stata vittima anche degli odiatori sui social che l'hanno accusata di essersi lasciata abbindolare troppo facilmente.

"Ma dopo che la tv lo dice di continuo, ancora c’è chi ci casca?", si è chiesta Laura; "Penso che la stupidità umana non ha limiti", si è messo in cattedra Pancrazio; e ancora "Ma sti vip sono tutti boccaloni?", si è domandato Bruschio271 e "Come rubare le caramelle a un bambino". Questi però sono soltanto i commenti più pacati.

"Buongiorno, carabinieri. Mi apra": a casa di Enrico Vanzina finisce malissimo

C'è stato anche chi, rivendicando una sorta di socialismo reale, si è detto felice di questa peculiare redistribuzione del reddito. "W la redistribuzione del reddito", ha scritto Emiliano. Cinzia, invece, ha commentato così: "Anche i ricchi piangono...". "Adesso immaginate la stessa truffa alla signora Maria, secondo voi ci sarebbero stati questi tempi di risposta?", si è chiesto Antimo su Twitter; mentre Giuliana ha sottolineato: "Però ai poveri comuni derubati di solito non ritrovano nulla".