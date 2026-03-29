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Verissimo, Lorella Cuccarini: "Non hai bisogno di sminuire"

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domenica 29 marzo 2026
Verissimo, Lorella Cuccarini: "Non hai bisogno di sminuire"

1' di lettura

"Quando sei convinta del talento, non hai bisogno di sminuire gli allievi, a differenza di ciò che fanno gli altri": Lorella Cuccarini lo ha detto durante l'intervista a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, lanciando una stoccata agli altri insegnanti della scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi. Lei fa squadra con la coreografa Veronica Peparini durante il serale del talent; mentre le altre squadre sono Anna Pettinelli-Emanuel Lo e Alessandra Celentano-Rudy Zerbi. 

"Ho un grande rispetto per i ragazzi - ha detto la Cuccarini -. Noi cerchiamo di trasferire la nostra esperienza, ma in realtà è un continuo scambio di energia. Loro ci insegnano tanto". Per Lorella, infatti, il rapporto con gli allievi è fondamentale: "Quando sei convinta del talento di qualcuno, non hai bisogno di fare la guerra per farlo emergere. È una questione di fiducia reciproca".

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Nel cuore della Cuccarini un posto speciale è riservato alla sua famiglia. "Quest'estate festeggerò 35 anni di matrimonio con mio marito Silvio - ha raccontato emozionata -. Lui è la persona più lontana dalla danza che io conosca, ma è un supporto incredibile". Inoltre, ha rivelato che quest'estate ci sarà un altro motivo per festeggiare: "Mio figlio si sposa", ha detto, confermando così le voci che circolavano già da qualche settimana.

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