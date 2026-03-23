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Lorella Cuccarini, delirio sexy: le pazzesche foto da giovanissima

lunedì 23 marzo 2026
Lorella Cuccarini, delirio sexy: le pazzesche foto da giovanissima

2' di lettura

Non può sottrarsi al trend social del momento, Lorella Cuccarini. E su Instagram risponde alla ormai canonica domanda "Mamma, com'eri negli anni Novanta" rispolverando le foto cult di quando, giovanissima, aveva conquistato la tv e i magazine grazie alla sua bellezza e alla sua bravura. Non a caso, oggi come allora, le spetta il titolo di "più amata dagli italiani", come la celebre reclame di cui era testimonial. 

A 60 anni (quasi 61, li compirà ad agosto), la "Cucca" è ancora splendida e soprattutto amatissima. Basta dare una occhiata alla valanga di commenti entusiastici, affettuosi e sul filo della nostalgia, che accompagna il carosello di immagini del passato.

"Semplicemente bellissima dentro e fuori, prima, dopo e durante - scrive un fan -. Mi ricordo da bambino facesti uno spettacolo in provincia di Mantova. La scuola ci portò a conoscerti durante le prove. Dolcissima e disponibile. Non mi dimenticherò mai quel momento", "LA NOSTRA IDOLA DA SEMPRE", "Praticamente come adesso", "Bellissima", "Speravo lo facessi anche tu questo reel". 

"Mamma mia Loré - aggiunge un altro follower -, quanto vi abbiamo seguiti e quanti di noi hanno scelto di diventare ballerini grazie a voi", "Sempre bellissima come ora", "Completamente uguale", "Prima, eri bellissima ora invece, sei salita si livello...sei meravigliosa", "Era immensamente bella e lo è anche adesso, una delle poche che non si è stravolta", "E' dal ‘90 che hai il mio cuore. Restituiscimelo", "Divina! Lo sei ancora Lorella!", "Una gran donna come ora".

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lorella cuccarini

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