The Couple, rissa tra le sorelle Boccoli: "Come ti permetti?", finisce in lacrime

Una rissa è andata in onda, l’altra non la vedremo mai. Ma chissà che il retroscena filtrato nelle ultime ore non sia che solo un antipasto di quanto accadrà sul piccolo schermo.

Acque agitate a The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In gara c’è anche una coppia che più coppia di così non si può, quella composta dalle sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli. Quasi 40 anni fa tra le prime baby stelline lanciate da Gianni Boncompagni, oggi mature signore che se le suonano eccome. Benedicta accusa Brigitta di essere troppo morbida, poco competitiva, di darsi sempre per vinta. Un po’ “molla”, per dirla alla Malesani. Lei si è difesa, poi è crollata sfogandosi con la collega Manila Nazzaro, fino alle lacrime: «Arriverà il momento in cui sbaglierà pure lei», ha detto a un certo punto di Benedicta.