Affari tuoi, il papà di Domenico fa una figuraccia: "Ad Maiorca", De Martino ferma tutto

Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 27 marzo, il protagonista è Domenico, imprenditore agricolo del Molise, accompagnato dal padre. La partita inizia in modo insolito con tre tiri iniziali: vengono subito aperti i pacchi da 200.000 €, 20.000 € e 20 €. Il Dottore propone un cambio e Domenico sceglie il pacco n. 11, legato simbolicamente alla “forza” che ha dovuto avere da ragazzo quando, a 13-14 anni, ha deciso di non scegliere tra mamma e papà dopo la loro separazione.Apre il pacco e trova Gennarino (valore 10.000 €).

Prosegue la partita tra offerte del Dottore (che arrivano fino a 38.000 € più volte) e aperture di pacchi. Domenico rifiuta ripetutamente le proposte, mostrando grande determinazione. Momento esilarante della serata: il padre, per incoraggiare il figlio, dice “Chi ben comincia è a metà dell’opera, andiamo avanti, andiamo a Maiorca” (invece di “ad maiora”).

Stefano De Martino non riesce a smettere di ridere e scherza sul fatto che la gaffe merita un tatuaggio.Domenico continua a rifiutare offerte (38.000 €, 29.000 €, 50.000 €) e apre vari pacchi tra cui 100.000 €, 15.000 €, 10.000 €, 10 € e 0 €. Arrivato all’ultimo pacco, dopo aver aperto il 75.000 € e il 30.000 €, il Dottore gli offre 100.000 €. Il padre lo convince con la frase “Non puoi lasciare il certo per l’incerto” e Domenico accetta.Nel suo pacco finale c’erano 300.000 euro.